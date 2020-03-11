Матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба турнира, за пределы Италии будут перенесены матчи 29-го, 32-го и 34-го туров, в которых «Милан» должен был на своей площадке принять греческий «Олимпиакос», французский АСВЕЛ и российский ЦСКА соответственно.
Также перенесены игры Еврокубка «Виртус» — «Монако», «Рейер» — «Уникаха» и «Дарушшафака» — «Виртус».
Ещё семь игр Евролиги и два матча Еврокубка пройдут без зрителей.
Ранее стало известно, что ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов.