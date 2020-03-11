Матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса

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Баскетбольная Евролига объявила об изменении места проведения матчей регулярного чемпионата с участием итальянского клуба «Милан» из-за ситуации с распространением коронавируса.
Матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турнира, за пределы Италии будут перенесены матчи 29-го, 32-го и 34-го туров, в которых «Милан» должен был на своей площадке принять греческий «Олимпиакос», французский АСВЕЛ и российский ЦСКА соответственно.

Также перенесены игры Еврокубка «Виртус» — «Монако», «Рейер» — «Уникаха» и «Дарушшафака» — «Виртус».

Ещё семь игр Евролиги и два матча Еврокубка пройдут без зрителей.

Ранее стало известно, что ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов.

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