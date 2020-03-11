ПБК ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА в связи с соответствующим указом мэра столицы будет ограничивать посещаемость домашних матчей на этапе продажи билетов.
ПБК ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов
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«Ограничение посещаемости клуб будет осуществлять на этапе продаж. Из доступа будет выведена часть секторов «Мегаспорта». По уже проданным билетам на закрытые сектора: болельщикам будут предложены варианты замены. В УСК ЦСКА ограничение будет естественным — по вместимости арены, рассчитанной именно на 5 тыс. зрителей», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ЦСКА.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. В период карантина ЦСКА проведёт шесть домашних матчей в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Ранее сообщалось, что РФС обратился в правительство Москвы за разъяснениями по указу Собянина.

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