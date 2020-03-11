ПБК ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в связи с соответствующим указом мэра столицы будет ограничивать посещаемость домашних матчей на этапе продажи билетов.

«Ограничение посещаемости клуб будет осуществлять на этапе продаж. Из доступа будет выведена часть секторов «Мегаспорта». По уже проданным билетам на закрытые сектора: болельщикам будут предложены варианты замены. В УСК ЦСКА ограничение будет естественным — по вместимости арены, рассчитанной именно на 5 тыс. зрителей», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ЦСКА.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. В период карантина ЦСКА проведёт шесть домашних матчей в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Ранее сообщалось, что РФС обратился в правительство Москвы за разъяснениями по указу Собянина.