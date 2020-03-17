СМИ: Финал Лиги чемпионов планируется провести 27 июня в Стамбуле
- Reuters
По сведениям Marca, финал Лиги чемпионов планируется провести 27 июня в Стамбуле.
В то же время финал Лиги Европы должен состояться 24 июня в Гданьске.
На данный момент в Лиге чемпионов определены четверо из восьми четвертьфиналистов розыгрыша сезона-2019/20. Ими стали «Лейпциг», «Аталанта», «Атлетико» и ПСЖ. Еще четыре клуба станут известны после ответных встреч.
Ранее в УЕФА выразили надежду, что европейские национальные чемпионаты завершатся до июня.