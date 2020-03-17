СМИ: В УЕФА надеются, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду, что все европейские национальные чемпионаты будут завершены до конца июня.
СМИ: В УЕФА надеются, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, в УЕФА надеются, что национальные первенства Европы будут завершены до конца июня. При этом в организации также хотят, чтобы в этот срок были доиграны нынешние сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Стоит отметить, что в настоящее время в Лиге чемпионов сыграны лишь четыре из восьми матчей 1/8 финала, а в некоторых национальных первенствах остаётся провести более десяти матчей.

Ранее в Норвежской ассоциации футбола сообщили, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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