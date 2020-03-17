Товарищеские матчи с участием сборной России по футболу в марте отменены

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Товарищеские матчи с участием национальной команды России по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены.
Товарищеские матчи с участием сборной России по футболу в марте отменены
  • Pixabay

Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников. 

По его словам, будут отменены все сборы и товарищеские матчи с участием сборной России, которые должны были пройти до 10 апреля. Таким образом, не состоятся встречи с национальными командами Швеции и Молдавии, запланированные на 23 и 31 марта соответственно.

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение временно приостановить проведение чемпионата России по футболу.

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