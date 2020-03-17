Товарищеские матчи с участием сборной России по футболу в марте отменены
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Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников.
По его словам, будут отменены все сборы и товарищеские матчи с участием сборной России, которые должны были пройти до 10 апреля. Таким образом, не состоятся встречи с национальными командами Швеции и Молдавии, запланированные на 23 и 31 марта соответственно.
Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение временно приостановить проведение чемпионата России по футболу.