Товарищеские матчи с участием сборной России по футболу в марте отменены

Товарищеские матчи с участием национальной команды России по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены.

Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников.

По его словам, будут отменены все сборы и товарищеские матчи с участием сборной России, которые должны были пройти до 10 апреля. Таким образом, не состоятся встречи с национальными командами Швеции и Молдавии, запланированные на 23 и 31 марта соответственно.

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение временно приостановить проведение чемпионата России по футболу.