Прядкин прокомментировал решение приостановить сезон РПЛ
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- РИА Новости
«Основным приоритетом Российской премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.
Руководитель лиги выразил надежду на понимание со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, он призвал всех вести себя предельно ответственно в это время.
Ранее президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение РФС приостановить проведение соревнований.