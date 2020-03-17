Прядкин прокомментировал решение приостановить сезон РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение приостановить проведение чемпионата России по футболу.
Прядкин прокомментировал решение приостановить сезон РПЛ
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Основным приоритетом Российской премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Руководитель лиги выразил надежду на понимание со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, он призвал всех вести себя предельно ответственно в это время.

Ранее президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение РФС приостановить проведение соревнований.

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