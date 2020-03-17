Федун заявил, что из-за приостановки РПЛ возникает очень много финансовых вопросов

Президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.

«Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию — возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий — финансовый фейр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам — в Италии приостановили сборы налогов с зарплат. Видимо, нам надо делать то же самое», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

17 марта РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля. По итогам 22 из 30 туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы не хотят платить зарплату футболистам во время остановки сезона.