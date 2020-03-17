Федун заявил, что из-за приостановки РПЛ возникает очень много финансовых вопросов

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Президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.
Федун заявил, что из-за приостановки РПЛ возникает очень много финансовых вопросов
  • РИА Новости

«Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию — возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий — финансовый фейр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам — в Италии приостановили сборы налогов с зарплат. Видимо, нам надо делать то же самое», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

17 марта РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля. По итогам 22 из 30 туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы не хотят платить зарплату футболистам во время остановки сезона.

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