РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение было принято на заседании исполкома организации 17 марта и вступает в силу незамедлительно.
Отмечается, что данное решение распространяется на соревнования, организуемые и проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
16 марта Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.