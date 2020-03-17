РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.
РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение было принято на заседании исполкома организации 17 марта и вступает в силу незамедлительно.

Отмечается, что данное решение распространяется на соревнования, организуемые и проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

16 марта Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.

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