РФС приостановил все футбольные турниры под своей эгидой до 10 апреля

Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение было принято на заседании исполкома организации 17 марта и вступает в силу незамедлительно.

Отмечается, что данное решение распространяется на соревнования, организуемые и проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

16 марта Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.