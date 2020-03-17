Источник: РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ будут приостановлены до 10 апреля
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, данная мера касается не только Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Единой лиги ВТБ, но и всех турниров в стране.
16 марта Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус.