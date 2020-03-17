СМИ: Итальянские клубы не хотят платить зарплату футболистам во время остановки сезона

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Президенты клубов Серии A и Серии B намерены заморозить выплату зарплат игрокам на время остановки чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Итальянские клубы не хотят платить зарплату футболистам во время остановки сезона
  • Pixabay

Как сообщает журналист Tranfermarkt Николо Скира в своём Twitter, клубы даже заручились поддержкой лиг, чтобы прекратить выплаты игрокам и тем самым минимизировать убытки.

Отмечается, что профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи.

По предварительным данным, все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. По информации СМИ, Серия А может быть возобновлена 2 мая.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А могут потерять около €700 млн, если сезон не будет доигран.

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