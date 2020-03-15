СМИ: Клубы Серии А могут потерять порядка €700 млн, если сезон не будет доигран
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Как сообщает Football Italia, на продажах телеправ на Серию А и Кубок Италии потери составят около €430 млн, а с учётом отсутствия дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики итоговая сумма может возрасти примерно до €700 млн.
Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.
Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 2 мая.