В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает TSN, коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у игрока «Оттава Сенаторз», имя которого пока не разглашается.

Клуб подтвердил данную информацию, отметив, что у спортсмена были зафиксированы лёгкие симптомы, он находится в изоляции. Кроме того, «Оттава» уведомляет о ситуации всех, кто имел тесный контакт с игроком, и просит сотрудников клуба оставаться в изоляции.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.