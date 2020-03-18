В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

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Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока
  • Reuters

Как сообщает TSN, коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у игрока «Оттава Сенаторз», имя которого пока не разглашается.

Клуб подтвердил данную информацию, отметив, что у спортсмена были зафиксированы лёгкие симптомы, он находится в изоляции. Кроме того, «Оттава» уведомляет о ситуации всех, кто имел тесный контакт с игроком, и просит сотрудников клуба оставаться в изоляции.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.

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