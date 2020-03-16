У сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер» обнаружили коронавирус

Один из сотрудников клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» получил положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба канадского коллектива, заболевший работник находится на карантине и получает медицинскую помощь.

Отмечается, что он не контактировал с игроками, фанатами и персоналом команды.

В составе «Ванкувера» играет один россиянин — форвард Николай Голдобин.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса.