У сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер» обнаружили коронавирус
- Reuters
Как сообщает пресс-служба канадского коллектива, заболевший работник находится на карантине и получает медицинскую помощь.
Отмечается, что он не контактировал с игроками, фанатами и персоналом команды.
В составе «Ванкувера» играет один россиянин — форвард Николай Голдобин.
12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса.