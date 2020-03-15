Голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал полки одного из супермаркетов Нью-Йорка, опустошённые из-за паники, связанной с пандемией коронавируса.

Фотографии были опубликованы в сториз на странице Георгиева в Instagram.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.

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