Голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал полки одного из супермаркетов Нью-Йорка, опустошённые из-за паники, связанной с пандемией коронавируса.
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса
  • Reuters

Фотографии были опубликованы в сториз на странице Георгиева в Instagram.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.

Ранее Илья Брызгалов рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

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