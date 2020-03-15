Бывший вратарь сборной России Брызгалов рассказал о ситуации с коронавирусом в Америке

Известный в прошлом хоккеист Илья Брызгалов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США.

Россиянин долгое время выступал в НХЛ, а по окончании карьеры остался жить в Америке.

«Сегодня в первый раз за долгое время зашёл в магазин. Туалетная бумага ещё была, а бумажных полотенец, антибактериального геля и дезинфицирующих салфеток уже не было. Я не расстраиваюсь. Сейчас поеду на тренировку: индивидуально никто не запрещает тренироваться. Поеду поработаю с детьми, не дома же сидеть. Какие-то катки закрываются, какие-то нет, везде всё по-разному», — приводит слова экс-спортсмена «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что КХЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом.