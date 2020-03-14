КХЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением относительно ситуации с распространением коронавируса и её влияния на текущий розыгрыш турнира.
КХЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран — участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей. Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» официально снялся с плей-офф КХЛ.

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