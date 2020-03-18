«Когда здоровье людей в опасности, о развлечениях не может быть и речи»: как в России отреагировали на перенос Евро-2020

Перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 2021-й из-за угрозы распространения коронавируса — мудрое решение. Об этом заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, необходимо пресекать любую опасность для здоровья болельщиков и игроков. Глава оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин рассказал, что общая проблема сплотила европейскую футбольную семью, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков набраться терпения.

«Это мужественный вердикт»

Перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021-й стал ожидаемым решением для многих представителей футбольного мира. Пандемия коронавируса не оставила руководству УЕФА иного выбора, кроме как отложить проведение финальной части турнира, которая должна была состояться с 12 июня по 12 июля в 12 странах континента.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что данное решение было принято единогласно всеми членами исполкома УЕФА. По его словам, заседание, проходившее в онлайн-формате, обошлось без острых дискуссий.

«Это мужественный вердикт. Но, как подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин, мы должны ответственно относиться друг к другу. Конференция проходила в атмосфере сплочённости и единения всей футбольной европейской семьи. Было сказано очень много слов о солидарности, поддержке, о том, что нам нужно заботиться о здоровье тех, кто является частью этой игры, — футболистов и болельщиков», — рассказал Сорокин после заседания.

В настоящий момент ведущие европейские чемпионаты уже приостановлены. Также на неопределённый срок отложены розыгрыши плей-офф еврокубков. Сорокин отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая комиссия УЕФА, которая разработает несколько планов по решению данной проблемы.

По его словам, футбольные власти настроены достаточно оптимистично и надеются, что европейский сезон завершится к концу июня. При этом матчи, ранее запланированные на этот период, будут перенесены на ноябрь.

«Конечно, в отличие от обычных корпораций, УЕФА существует в достаточно жёстком графике. Всё будет зависеть от эффективности рабочей группы, в которой никто не сомневается, а также от максимально ответственного подхода со стороны всех участников этого процесса», — заключил Сорокин.

Сборная России обеспечила себе попадание на чемпионат Европы по итогам квалификации, заняв второе место в группе I. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов призвал болельщиков набраться терпения и пожелал им беречь себя и близких.

«Друзья! Дорогие болельщики! Есть решение УЕФА, что чемпионат Европы пройдёт в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, но мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому все мы стремились», — заявил Черчесов.

Он подчеркнул, что тренерский штаб не планирует уходить в отпуск и после возобновления сезона продолжит следить за потенциальными кандидатами в сборную.

«Уже в ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов», — добавил Черчесов.

В Министерстве спорта также с пониманием отнеслись к решению УЕФА и назвали его своевременным.

«Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдёт на самом высоком уровне», — сообщила пресс-служба ведомства.

«Для России это вообще идеальная ситуация»

В целом в России положительно восприняли новость об изменении сроков проведения Евро-2020. Многие отметили, что здоровье участников одного из крупнейших спортивных форумов мира важнее любых соревнований. Разумеется, нашлись и недовольные, однако большинство экспертов попытались найти положительные моменты в случившемся.

Так, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков напомнил, что в связи с временной приостановкой внутреннего чемпионата друг на друга могли наложиться сразу несколько турниров, если бы первенство континента провели в заранее запланированные сроки.

«Решение перенести Евро — очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдёт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы. Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои национальные первенства, появятся настоящие чемпионы и так далее», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

А заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев предпочёл не делать поспешных выводов относительно влияния переноса Евро на отечественную сборную, так как, по его мнению, на состояние команды влияют множество факторов.

«Перенос чемпионата Европы по футболу является нормальным рациональным решением. Ведь от того, что происходит в мире, никуда не деться. Конечно, сейчас главное — разобраться с важной проблемой, распространением коронавируса. Во многих странах приняты экстренные меры и потрачены значительные ресурсы, во всём мире видно серьёзное отношение к этой проблеме — от Америки до Китая», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

В свою очередь, бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал решение УЕФА ожидаемым, учитывая пандемию коронавируса. Он предположил, что организаторы не столкнутся с серьёзными проблемами в связи с переносом.

«Думаю, это абсолютно правильное решение, и каждый нормальный человек это понимает, поскольку здоровье спортсменов и всех людей крайне важно. В последнее время во всём европейском футболе играли без зрителей, переносили матчи, в Южной Америке остановили чемпионат. Сегодня нам всем нужно выполнять требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы как можно быстрее ликвидировать эту заразу», — поделился мнением Газзаев.

Схожую точку зрения выразил и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. По его словам, здоровье людей должно находиться на первом месте.

«Спорт — это индустрия развлечений, о которых не может идти речи в тот момент, когда здоровье людей подвергается опасности. Сейчас нужно сплотиться и ждать момента, когда пандемию удастся остановить», — подчеркнул Нигматуллин.

Новость о переносе чемпионата Европы прокомментировали и в Госдуме. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил, что проводить соревнование при пустых трибунах не имело смысла.

«Чемпионат Европы должен был пройти без границ, не знает этих границ и вирус, к сожалению. Ничего страшного, что он состоится в следующем году. Без болельщиков это был бы не турнир, а непонятно что. Российские чемпионаты и международные соревнования отменяют ежедневно. Любое соревнование — это эмоции, а стадионы являются тем местом, где могут распространяться любые болезни, в том числе и коронавирус», — заявил Свищёв.