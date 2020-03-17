Сорокин заявил, что УЕФА надеется завершить внутренние чемпионаты до 30 июня

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает вариант завершения сезона во внутренних чемпионатах до 30 июня.

«Будет создана соответствующая рабочая группа, куда войдут представители УЕФА, европейских лиг и клубной ассоциации. Она разработает несколько сценариев развития ситуации в зависимости от эпидемиологической ситуации в Европе. Соответственно, они будут предполагать разные сроки проведения перенесённых матчей. Пока в УЕФА настроены достаточно оптимистично, и перенесённые игры могут быть завершены к 30 июня. Но неоднократно подчёркивалось, что ситуация может поменяться», — сказал Сорокин.

Подавляющая часть европейских клубных соревнований были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.

Ранее Сорокин рассказал, как проходило голосование за перенос Евро-2020.