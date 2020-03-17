Сорокин заявил, что УЕФА надеется завершить внутренние чемпионаты до 30 июня
- РИА Новости
«Будет создана соответствующая рабочая группа, куда войдут представители УЕФА, европейских лиг и клубной ассоциации. Она разработает несколько сценариев развития ситуации в зависимости от эпидемиологической ситуации в Европе. Соответственно, они будут предполагать разные сроки проведения перенесённых матчей. Пока в УЕФА настроены достаточно оптимистично, и перенесённые игры могут быть завершены к 30 июня. Но неоднократно подчёркивалось, что ситуация может поменяться», — сказал Сорокин.
Подавляющая часть европейских клубных соревнований были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.
Ранее Сорокин рассказал, как проходило голосование за перенос Евро-2020.