Сорокин рассказал, как проходило голосование за перенос Евро-2020

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Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что решение перенести турнир было принято единогласно.
Сорокин рассказал, как проходило голосование за перенос Евро-2020
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Как таковой дискуссии не было. Конференция проходила в атмосфере сплочённости, единения всей футбольной европейской семьи. Наоборот, там было очень много слов о солидарности, о поддержке друг друга, о том, что нам надо заботиться в первую очередь о здоровье тех, кто является частью этой игры, — футболистов и болельщиков. Все члены исполкома проголосовали за то, что они согласны с этим решением», — заявил Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён на 2021 год в связи с мировой пандемией коронавируса. 

Ранее Сорокин назвал перенос Евро-2020 мужественным и ответственным решением УЕФА.

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