Сорокин — о переносе Евро-2020: это мужественное и ответственное решение от УЕФА

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал перенос турнира на 2021 год.

«Сегодня было принято решение перенести финальную часть ЧЕ с 2020 года на 2021-й. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля. Такое решение принял исполком УЕФА в экстренном порядке. Президент организации собрал все федерации в режиме видеоконференции. Было много мнений, слов поддержки. Это мужественное и ответственное решение. Но, как подчеркнул президент УЕФА, мы должны ответственно относиться к здоровью друг друга, к здоровью футболистов и поставить футбол на первое место», — заявил Сорокин журналистам.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 перенесён на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в УЕФА выразили надежду, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня.