Черчесов: здоровье болельщиков важнее чемпионата Европы

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам с заявлением относительно переноса чемпионата Европы.
Черчесов: здоровье болельщиков важнее чемпионата Европы
  • РИА Новости

«Друзья, дорогие болельщики! Есть решение, которое принял УЕФА, что чемпионат Европы будет в 2021 году. Прекрасно знаем, что вы болели и поддерживали нас. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — заявил Черчесов в видеообращении.

Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что в УЕФА готовы компенсировать болельщикам полную стоимость билетов на Евро-2020.

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