Минус «Формула-1», биатлон и волейбол: какие ещё спортивные соревнования отменены из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала национальным ассоциациям отменить ближайшие товарищеские матчи и разрешила клубам не отпускать игроков в сборные. В гоночной серии «Формулы-1» отложены этапы в Бахрейне и во Вьетнаме. На неопределённый срок перенесена велогонка «Джиро д'Италия». Также не состоятся в срок волейбольная Лига наций и отборочные олимпийские турниры по гандболу. Кубок мира по биатлону завершится уже 14 марта. О том, какие ещё спортивные соревнования были отменены за последние сутки, — в материале RT.

Пандемия коронавируса продолжает наносить новые удары по профессиональному спорту. Большая часть соревнований марта и апреля, которые ещё оставались запланированными и на проведение которых рассчитывали болельщики, также отменены или перенесены на более поздний срок.

Последней из пятёрки крупнейших европейских чемпионатов по футболу сдалась Бундеслига. Первоначально в Германии планировали провести матчи 26-го тура при пустых трибунах в ближайшие выходные, а уже после этого обсудить возможность приостановки сезона до 2 апреля. Но позднее Немецкая футбольная лига решила немедленно прервать чемпионат страны вместе с первым дивизионом. Вскоре стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Бундеслиге — инфицирован игрок «Падерборна» Луке Килиан.

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После того как практически все европейские чемпионаты были прерваны, а матчи ближайшей недели еврокубков отменены, слово взяла Международная федерация футбола (ФИФА). Она сообщила, что временно приостанавливает правило, по которому клубы обязаны отпускать игроков в сборные на товарищеские матчи — ближайшие из них должны состояться в конце марта. При этом ФИФА рекомендовала перенести или отменить игры, оставив национальным федерациям право самим принимать окончательное решение. Некоторые встречи в Европе уже были отменены по требованию местных властей. Матчи российской сборной с командами Швеции и Молдавии ещё не обсуждались.

По словам главного тренера Станислава Черчесова, то или иное заявление будет сделано по итогам видеоконференции УЕФА, которая пройдёт во вторник, 17 марта.

За отменой Гран-при Австралии последовало ещё несколько неприятных для любителей «Формулы-1» новостей. Руководство серии объявило о переносе двух следующих гонок — в Бахрейне и во Вьетнаме — на неопределённый срок. Гран-при Бахрейна уже отменялся в прошлом — в 2011 году поводом стали волнения в стране. Во Вьетнаме соревнования «Формулы-1» ещё не проводились — в этом сезоне там должен был состояться дебют «королевских гонок». Вслед за самой престижной автогоночной серией о переносе начала сезона объявили IndyCar, NASCAR, «Формула-2» и «Формула-3».

Спешно завершается сезон в зимних видах спорта. Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится не 15 марта, а на день раньше. Международный союз биатлонистов решил отменить розыгрыш медалей в сингл-миксте и смешанной эстафете. Таким образом, субботние гонки преследования станут финальными, так как девятый этап КМ в Хольменколлене уже был отменён. Также был окончательно остановлен сезон в лыжных гонках — две спринтерские гонки в Квебеке, запланированные на 14 и 15 марта, не состоятся.

Появляются первые сообщения об отмене спортивных событий после марта и апреля. Уже объявлено о переносе на неопределённый срок «Джиро д'Италия». Первая в сезоне велогоночная супермногодневка должна была начаться 9 мая в Венгрии и после трёх этапов переместиться в Италию. Организаторы пересмотрят даты проведения 3 апреля, когда закончится национальный карантин. На днях стало известно, что от коронавируса скончался победитель «Джиро д'Италия» 1946 года Итало де Дзан. Ему было 94 года.

Остаётся неясной судьба майского чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в мае в Швейцарии. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) пока отменила матчи второго и третьего дивизионов мужского чемпионата мира, а также юниорский ЧМ-2020 и запланировала на 17 марта видеоконференцию, чтобы обсудить проведение оставшихся в календаре турниров. Глава IIHF Рене Фазель рассказал ТАСС, что окончательное решение по поводу чемпионата мира будет принято в середине апреля: «Мы продолжаем работать над организацией турнира, всё трудно».

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При этом третий розыгрыш Лиги наций по волейболу уже отложен. В международной федерации FIVB решили провести турнир после, а не до Олимпийских игр в Токио. Первоначально регулярный чемпионат должен был пройти с 19 мая по 21 июня в различных странах, а финальный турнир с 1 по 5 июля в Италии и Китае. В этот же день Европейская конфедерация волейбола решила полностью отменить состязания под своей эгидой до 3 апреля. Российских болельщиков ждёт приятное исключение — полуфинальные матчи Кубка ЕКВ между новосибирским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» всё-таки состоятся 19 и 26 марта.

12 марта Международная федерация гандбола объявила, что не собирается переносить свои отборочные олимпийские турниры, а проведёт их в свой срок без зрителей. Но уже на следующий день организации пришлось брать свои слова обратно. Все шесть мини-турниров среди мужчин и женщин перенесены на июнь. В одном из них должна принять женская сборная России.

UFC можно назвать последней спортивной организацией, которая ещё не отменяла свои соревнования. Однако коронавирус повлиял и на её планы. 14 марта турнир UFC Fight Night 170 в Бразилии пройдёт без зрителей. Такая же судьба постигнет UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172, запланированные на 28 марта и 11 апреля. При этом из Коламбуса и Портленда они перенесены в Лас-Вегас. Нет пока финального решения по турниру UFC 249, на котором должен состояться бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Пока что их поединок запланирован всё так же на 18 апреля и должен пройти в Нью-Йорке.