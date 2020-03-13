Черчесов: состав сборной на контрольные матчи объявим после видеоконференции УЕФА
- РИА Новости
«По согласованию с РФС мы дождёмся итогов видеоконференции УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.
Матч со Швецией будет проведён 28 марта в Стокгольме, а игра с Молдавией должна пройти 31 марта в Кишинёве.
Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.