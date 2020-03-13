Черчесов: состав сборной на контрольные матчи объявим после видеоконференции УЕФА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что состав национальной команды на мартовские контрольные матчи будет объявлен по итогам видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на которой будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.

«По согласованию с РФС мы дождёмся итогов видеоконференции УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.

Матч со Швецией будет проведён 28 марта в Стокгольме, а игра с Молдавией должна пройти 31 марта в Кишинёве.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.