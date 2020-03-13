УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, все запланированные на следующую неделю матчи не состоятся и будут перенесены. Тем не менее пока неизвестно, когда именно они пройдут.
До этого переносились только отдельные игры турниров, а многие матчи проводились без зрителей.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса.