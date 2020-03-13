УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, все запланированные на следующую неделю матчи не состоятся и будут перенесены. Тем не менее пока неизвестно, когда именно они пройдут.

До этого переносились только отдельные игры турниров, а многие матчи проводились без зрителей.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса.

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