Чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лиги, турнир будет приостановлен с 17 марта по 2 апреля.
Ближайший, 26-й тур Бундеслиги состоится, но пройдёт без зрителей.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. По последним данным, в Германии находятся более 2 тыс. заражённых.
Ранее футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, что вылечился от коронавируса и неделю пробудет на карантине.