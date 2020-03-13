Чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса

Чемпионат Германии по футболу будет приостановлен из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, турнир будет приостановлен с 17 марта по 2 апреля.

Ближайший, 26-й тур Бундеслиги состоится, но пройдёт без зрителей.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. По последним данным, в Германии находятся более 2 тыс. заражённых.

Ранее футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, что вылечился от коронавируса и неделю пробудет на карантине.