Футболист «Челси» рассказал, что вылечился от коронавируса и неделю пробудет на карантине
- Reuters
«Вы, наверное, в курсе, что у меня был вирус последние пару дней, от которого я уже восстановился. Я следую санитарным нормам и на неделю изолирую себя от всех. Надеюсь, что скоро всех увижу и вернусь на поле», — сказал Хадсон-Одои в видеообращении в Twitter.
До этого в «Челси» рассказали, что симптомы простуды у игрока наблюдаются с 9 марта, а 12 марта тест показал наличие коронавирусной инфекции.
В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провёл 27 матчей в составе «Челси», забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.