Футболист «Челси» рассказал, что вылечился от коронавируса и неделю пробудет на карантине

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса и неделю будет находиться в самоизоляции.

«Вы, наверное, в курсе, что у меня был вирус последние пару дней, от которого я уже восстановился. Я следую санитарным нормам и на неделю изолирую себя от всех. Надеюсь, что скоро всех увижу и вернусь на поле», — сказал Хадсон-Одои в видеообращении в Twitter.

До этого в «Челси» рассказали, что симптомы простуды у игрока наблюдаются с 9 марта, а 12 марта тест показал наличие коронавирусной инфекции.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провёл 27 матчей в составе «Челси», забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.