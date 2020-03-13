Тренер «Спартака» о ситуации с коронавирусом: будем решать проблемы по мере поступления

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«Понятно, что этой темы нельзя избежать, об этом говорят и пишут все. Полностью полагаюсь на мнение компетентных людей, так как я тренер, а не врач. Мне только остаётся верить их словам. Те, кто имеют полную картину, и несут ответственность за будущее. На данный момент плана Б у нас нет, будем решать проблемы по мере их поступления. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.

Ранее Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак».