Тренер «Спартака» о ситуации с коронавирусом: будем решать проблемы по мере поступления
- РИА Новости
«Понятно, что этой темы нельзя избежать, об этом говорят и пишут все. Полностью полагаюсь на мнение компетентных людей, так как я тренер, а не врач. Мне только остаётся верить их словам. Те, кто имеют полную картину, и несут ответственность за будущее. На данный момент плана Б у нас нет, будем решать проблемы по мере их поступления. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
14 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.
Ранее Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак».