Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак»
- РИА Новости
«Ситуация похожа на ту, которая была перед встречей с «Краснодаром»: не сыграют Андре Шюррле и Наиль Умяров. Есть ещё пара футболистов, которые простудились. Остальные готовы», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Встреча между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик».
На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса.