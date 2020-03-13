Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Ситуация похожа на ту, которая была перед встречей с «Краснодаром»: не сыграют Андре Шюррле и Наиль Умяров. Есть ещё пара футболистов, которые простудились. Остальные готовы», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Встреча между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик».

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса.

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