«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса

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Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за распространения коронавируса.
«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что данное решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент в клубе изучают возможные варианты организации указанной игры.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Ранее сообщалось, что РФС не требовал проводить матчи РПЛ без зрителей.

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