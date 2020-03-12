«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса

Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что данное решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент в клубе изучают возможные варианты организации указанной игры.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что РФС не требовал проводить матчи РПЛ без зрителей.