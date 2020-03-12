«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Отмечается, что данное решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент в клубе изучают возможные варианты организации указанной игры.
С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что РФС не требовал проводить матчи РПЛ без зрителей.