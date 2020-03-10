В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
- АГН «Москва»
Как отметил Собянин, ситуация с распространением коронавируса «постепенно осложняется».
«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек», — говорится на сайте Собянина.
По его словам, отменяется фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице.
Посещение спортивных мероприятий, в том числе хоккейных и футбольных матчей, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков.
При этом Собянин подчеркнул, что вводимый запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
В начале марта Собянин подписал указ, которым ввёл в Москве режим повышенной готовности в целях активизации работы по предотвращению распространения COVID-19.
По заявлению мэра, такой режим вводится для городских служб.