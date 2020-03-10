В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, ситуация с распространением коронавируса «постепенно осложняется».

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек», — говорится на сайте Собянина.

По его словам, отменяется фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице.

Посещение спортивных мероприятий, в том числе хоккейных и футбольных матчей, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков.

При этом Собянин подчеркнул, что вводимый запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

В начале марта Собянин подписал указ, которым ввёл в Москве режим повышенной готовности в целях активизации работы по предотвращению распространения COVID-19.

По заявлению мэра, такой режим вводится для городских служб.