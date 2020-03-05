Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

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В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. По его заявлению, такой режим вводится для городских служб.
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции… Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в указе мэра.

На своём личном сайте Собянин указал, что режим повышенной готовности вводится для городских служб — «амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта».

«Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», — написал он. 

Как подчеркнул мэр Москвы, ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная.

По его словам, благодаря усилиям оперативного штаба, Роспотребнадзора и столичного правительства удаётся «избежать массового распространения инфекции».

2 марта Собянин сообщил, что в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус.

Симптомов заболевания у них нет. 

Подробнее — в материале RT.

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