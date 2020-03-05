Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
- РИА Новости
«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции… Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в указе мэра.
На своём личном сайте Собянин указал, что режим повышенной готовности вводится для городских служб — «амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта».
«Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», — написал он.
Как подчеркнул мэр Москвы, ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная.
По его словам, благодаря усилиям оперативного штаба, Роспотребнадзора и столичного правительства удаётся «избежать массового распространения инфекции».
2 марта Собянин сообщил, что в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус.
Симптомов заболевания у них нет.
Подробнее — в материале RT.