Без симптомов заболевания: в Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом

В Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус. Симптомов заболевания у них нет. Ещё 83 человека были помещены на домашний карантин. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах безопасности, предпринимаемых в городе. В частности, стало известно, что в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры. Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано и на входах в Московский метрополитен. В то же время эксперты отмечают, что заболевание в России находится под контролем.

В Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с заболевшим коронавирусом россиянином, вернувшимся из Италии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Собянин уточнил, что в медучреждения были направлены шесть родственников и пять знакомых заболевшего, симптомов заболевания у них не наблюдается. Также с лёгким недомоганием были госпитализированы 13 пассажиров рейса, которым летел заболевший. Ещё 83 человека без симптомов заболевания помещены на домашний карантин.

Тем временем во всех московских аэропортах гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные и берётся анализ на коронавирусную инфекцию. Пассажирам из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому, уточнил мэр. В настоящее время под наблюдением находятся свыше 5,5 тыс. человек.

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Помимо этого, у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах проводится измерение температуры.

«Продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Также выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен.

Собянин призвал москвичей соблюдать введённые ограничения, а также применять меры профи­лактики, рекомендованные врачами.

Напомним, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации сообщил о заболевшем россиянине, который вернулся в конце февраля из Италии. Медицинский комитет Российского футбольного союза подтвердил, что был госпитализирован сотрудник РФС. Как выяснили СМИ, его зовут Давид Беров.

Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи, в разговоре с RT отметил, что вспышка коронавируса в Италии стала возможна, так как местные власти плохо наблюдали за ситуацией, не предпринимая эффективных мер. Говоря о ситуации в России, эксперт призвал не провоцировать панику.

«Его (прибывшего из Италии россиянина. — RT) сразу госпитализировали, кстати сказать, у него заболевание протекает в лёгкой форме, значит, его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, мог кого-то заразить, и контактировавших посадили на обсервацию. Это не госпитализация, а обсервация, то есть их изолировали, и правильно сделали. Всё в порядке, ничего страшного нет. Мы не должны хватать маски, бить в колокола, потому что повода нет для этого», — заявил Зуев.

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Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 90 тыс., жертвами заболевания стали более 3 тыс. человек. Большинство стран продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение заболевания.

В Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса, число жертв заболевания возросло до 52. Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли на брифинге добавил, что число заражённых в стране возросло до 1835. Также стало известно, что первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Латвии.

Накануне президент России Владимир Путин провёл совещание относительно влияния на мировую экономику распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы государства, негативные последствия «уже дают о себе знать». При этом он отметил, что российские власти делают всё необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация находится под контролем.



В конце февраля Министерство здравоохранения России скорректировало рекомендации для врачей по обнаружению коронавирусной инфекции. В случае появления симптомов ОРВИ, таких как повышенная температура, кашель, боль в горле и головная боль, можно обратиться в поликлинику по месту жительства. При этом пациент должен сообщить врачу, посещал ли он страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.