Собянин рассказал о заражённом коронавирусом москвиче
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«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии», — написал Собянин.
По его словам, пациент находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение, заболевание протекает в лёгкой форме.
В течение суток с момента появления подозрения на заражение — 29 февраля — был установлен полный круг контактов этого человека.
Речь, как отмечается, идёт о родственниках, друзьях, знакомых и пассажирах, которые летели с ним одним рейсом.
«Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — написал Собянин.
Ранее в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что у россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили COVID-19.
1 марта сообщалось, что в инфекционной больнице №1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус. При этом уточнялось, что окончательный диагноз не установлен.