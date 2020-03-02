Собянин рассказал о заражённом коронавирусом москвиче

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Врачи подтвердили новую коронавирусную инфекцию COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте.
Собянин рассказал о заражённом коронавирусом москвиче
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии», — написал Собянин.

По его словам, пациент находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение, заболевание протекает в лёгкой форме.

В течение суток с момента появления подозрения на заражение — 29 февраля — был установлен полный круг контактов этого человека.

Речь, как отмечается, идёт о родственниках, друзьях, знакомых и пассажирах, которые летели с ним одним рейсом.

«Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — написал Собянин.

Ранее в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что у россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили COVID-19.

1 марта сообщалось, что в инфекционной больнице №1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус. При этом уточнялось, что окончательный диагноз не установлен.

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