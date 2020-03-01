В Москве в больнице лежит пациент с подозрением на коронавирус

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В Москве в инфекционной больнице №1 в настоящее время находится пациент с подозрением на коронавирус, но окончательный диагноз не установлен.
В Москве в больнице лежит пациент с подозрением на коронавирус
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, опубликованном на сайте Департамента здравоохранения столицы.

«В инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — заявили в ведомстве.

Указывается, что в последние месяцы уже было несколько человек с подозрением на коронавирус, ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Роспотребнадзор 1 марта сообщил, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не обнаружено.

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