В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что за период мониторинга в России зарегистрированы 1222 заболевших с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая.

Ранее сообщалось, что двум пациентам — гражданам КНР — был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», их выписали с выздоровлением из стационара 12 февраля.

Минздрав России скорректировал рекомендации для врачей по обнаружению COVID-19.

Как передавал Inkazan.ru, Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии трёх россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. Оно оценивается как удовлетворительное, признаков проявления коронавирусной инфекции у них нет.