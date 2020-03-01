В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
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- РИА Новости
Отмечается, что за период мониторинга в России зарегистрированы 1222 заболевших с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая.
Ранее сообщалось, что двум пациентам — гражданам КНР — был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», их выписали с выздоровлением из стационара 12 февраля.
Минздрав России скорректировал рекомендации для врачей по обнаружению COVID-19.
Как передавал Inkazan.ru, Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии трёх россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. Оно оценивается как удовлетворительное, признаков проявления коронавирусной инфекции у них нет.