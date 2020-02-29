Минздрав призвал не посещать четыре страны из-за COVID-19
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что Минздрав призвал «воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу — Китай, Южную Корею, Италию, Иран».
Также ведомство дало советы, как избежать заражения.
«Чаще мыть руки с мылом, стараться не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», — говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.