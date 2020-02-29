Минздрав призвал не посещать четыре страны из-за COVID-19

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Минздрав России призвал воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минздрав призвал не посещать четыре страны из-за COVID-19
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что Минздрав призвал «воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу — Китай, Южную Корею, Италию, Иран».

Также ведомство дало советы, как избежать заражения. 

«Чаще мыть руки с мылом, стараться не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

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