Роспотребнадзор призвал россиян максимально ограничить выезд за рубеж

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Россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор призвал россиян максимально ограничить выезд за рубеж
  • © Татьяна Меель
  • РИА Новости

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищёнными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из России», — сказала она в ответ на вопрос о способах защиты от инфицирования COVID-19.

Она напомнила, что в 46 странах уже подтверждены случаи заражения новым коронавирусом с разной интенсивностью распространения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали соблюдать базовые правила гигиены, избегать мест большого скопления людей и носить медицинскую маску.

«Так же как и при гриппе, надо соблюдать примерно одинаковые правила: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня», — пояснила Попова.

При наличии каких-либо симптомов заболевания, во избежание распространения инфекции, следует вызвать врача на дом.

Ранее Попова сообщила, что тест на наличие коронавируса можно сдать во всех регионах России.

В Роспотребнадзоре также отметили отсутствие эпидемиологических оснований для обязательного карантина для прибывающих из Италии граждан.

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