Тест на наличие коронавируса можно пройти во всех регионах России
- РИА Новости
«Мы разработали свою тест-систему, две свои тест-системы. Они зарегистрированы, и начиная с 21 января текущего года тест-системы нарабатываются... и поставляются во все регионы России», — сказала Попова в ходе брифинга.
Она напомнила, что в начале 2020 года в России был только один специализированный центр по выявлению коронавирусной инфекции — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске, но с 21 января такая возможность появилась у исследовательских центров во всех регионах страны.
«Сначала это было 15 наших научно-исследовательских организаций, а с конца месяца, с начала февраля это все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов России могут и проводят исследования на новый коронавирус», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
При этом, по её словам, все результаты анализов из региональных центров перепроверяются и подтверждаются в «Векторе».
Ранее Попова подтвердила, что все пассажиры, прилетающие в Россию международными рейсами, проходят специальный теплометрический контроль на наличие признаков коронавирусной инфекции COVID-19.