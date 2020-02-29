Всех прибывающих в Россию международными рейсами проверяют на COVID-19

Все пассажиры, прилетающие в Россию международными рейсами, проходят специальный теплометрический контроль на наличие признаков коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, с 31 декабря 2019 года проверены более 3 млн пассажиров.

«Из них не больше 15% — это граждане КНР, остальные — это граждане разных стран, потому что мы досматриваем все международные рейсы и делаем это по сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости.

Попова также уточнила, что выделен отдельный терминал F в аэропорту Шереметьево, где организованы специальные условия для досмотра прилетающих пассажиров из Китая, Южной Кореи и Ирана.

Ранее сообщалось, что с 1 марта все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia из Италии будут переведены в терминал F аэропорта Шереметьево.