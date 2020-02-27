В Шереметьеве все рейсы из Италии будут переведены в терминал F

Короткая ссылка
С 1 марта все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia из Италии, которые обслуживает Шереметьево, будут переведены в терминал F, заявила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.
В Шереметьеве все рейсы из Италии будут переведены в терминал F
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилёт переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно о приостановке курсирования поезда Москва — Ницца с 4 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Италии, где зафиксировано 528 случаев заражения коронавирусом и 14 летальных исходов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что россиян нет среди инфицированных коронавирусной инфекцией в Италии.

В то же время МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить