В Шереметьеве все рейсы из Италии будут переведены в терминал F

С 1 марта все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia из Италии, которые обслуживает Шереметьево, будут переведены в терминал F, заявила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилёт переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно о приостановке курсирования поезда Москва — Ницца с 4 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Италии, где зафиксировано 528 случаев заражения коронавирусом и 14 летальных исходов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что россиян нет среди инфицированных коронавирусной инфекцией в Италии.

В то же время МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.