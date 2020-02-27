МИД напомнил россиянам о необходимости покупки страховки для поездок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приобретение медицинской страховки при зарубежных поездках становится особенно актуальным на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

«Я хотела бы ещё раз привлечь внимание граждан, которые планируют зарубежные поездки, к необходимости приобретения медицинских страховок. В этой ситуации это особенно актуально», — заявила она на брифинге.

Накануне Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Также Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения этих стран.