МИД напомнил россиянам о необходимости покупки страховки для поездок
- РИА Новости
«Я хотела бы ещё раз привлечь внимание граждан, которые планируют зарубежные поездки, к необходимости приобретения медицинских страховок. В этой ситуации это особенно актуально», — заявила она на брифинге.
Накануне Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Также Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения этих стран.