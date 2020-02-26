Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Российским туристам не рекомендуется посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в этих странах. Об этом заявили в Ростуризме.

«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

В Ростуризме рекомендовали предлагать туристам альтернативные направления.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с ситуацией с распространением COVID-2019.