Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

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Российским туристам не рекомендуется посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в этих странах. Об этом заявили в Ростуризме.
Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран
  • Reuters

«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

В Ростуризме рекомендовали предлагать туристам альтернативные направления.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о нежелательности посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с ситуацией с распространением COVID-2019.

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