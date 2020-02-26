Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
«По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, Республике Корея и Иране», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор «не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19».
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 1146.