Поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за COVID-2019
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«С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва — Ницца — Москва», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Уточняется, что такое решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России».
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