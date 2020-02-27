Поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за COVID-2019

Поезд Москва — Ницца с 4 марта временно прекращает курсировать из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва — Ницца — Москва», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России».

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