Поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за COVID-2019

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Поезд Москва — Ницца с 4 марта временно прекращает курсировать из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за COVID-2019
  • © РИА Новости

«С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва — Ницца — Москва», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России».

Ранее МИД России призвал временно отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию из-за вспышки там коронавирусной инфекции COVID-19.

Ростуризм также рекомендовал турагентствам приостановить продажи туров в эти страны.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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