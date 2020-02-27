Ростуризм призвал остановить продажи туров в ряд стран из-за COVID-19

Короткая ссылка
Федеральное агентство по туризму России рекомендовало приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Ростуризм призвал остановить продажи туров в ряд стран из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует... Российским туроператорам, турагентам — приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах», — говорится в заявлении.

Также ведомство обязало туроператоров информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры, касающиеся данных стран, о текущей эпидемиологической обстановке в этих государствах и порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

«Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий... При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — добавило агентство.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить