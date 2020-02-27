Ростуризм призвал остановить продажи туров в ряд стран из-за COVID-19

Федеральное агентство по туризму России рекомендовало приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует... Российским туроператорам, турагентам — приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах», — говорится в заявлении.

Также ведомство обязало туроператоров информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры, касающиеся данных стран, о текущей эпидемиологической обстановке в этих государствах и порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

«Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий... При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — добавило агентство.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.