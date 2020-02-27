МИД: россиян среди инфицированных коронавирусом в Италии нет

Информации о наличии российских граждан среди инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии не поступало, заявила официальный представитель МИД Росссии Мария Захарова.

«Информации об инфицированных в Италии гражданах России на данный момент не поступало. В наиболее затронутых болезнью областях, а это Ломбардия и Венето, властями введён карантинный режим, им охвачено порядка 50 тыс. человек», — отметила она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что во всех северных областях Италии до 15 марта действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и коммерческой деятельности, отменены учебные занятия и закрыты туристические объекты.

«Правительство намерено распространить действие отдельных ограничений на общенациональный уровень. Прежде всего это касается массовых мероприятий, которые проходят в Италии», — добавила представитель МИД России.

Она также предупредила, что в Италии на фоне вспышки коронавирусной инфекции наблюдается дефицит отдельных продуктов, медикаментов и медицинских масок.

Ранее сообщалось, что число заражённых COVID-19 в Италии достигло 474, 12 заболевших скончались.

МИД России рекомендовал отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавирусной инфекции.

Телеканал «360» передавал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату денег за путёвку из-за коронавируса.