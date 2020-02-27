Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату денег за путёвку из-за коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как вернуть деньги за турпутёвку, которая была отменена из-за распространения коронавируса.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства, на возврат средств могут рассчитывать не только туристы, которые планировали поездку, но и те, кто в ней находится прямо сейчас.

В последнем случае можно требовать обратно не всю сумму, а часть, пропорциональную оставшимся дням.

Отмечается, что возврата могут добиваться абсолютно все туристы, если в стране, куда они собирались, возникли обстоятельства, угрожающие их жизни и здоровью.

По данным Роспотребнадзора, выплату можно получить в судебном порядке, при этом опасные обстоятельства должны быть подтверждены решениями или рекомендациями федеральных властей.

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