Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату денег за путёвку из-за коронавируса

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Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как вернуть деньги за турпутёвку, которая была отменена из-за распространения коронавируса.
Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату денег за путёвку из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства, на возврат средств могут рассчитывать не только туристы, которые планировали поездку, но и те, кто в ней находится прямо сейчас.

В последнем случае можно требовать обратно не всю сумму, а часть, пропорциональную оставшимся дням.

Отмечается, что возврата могут добиваться абсолютно все туристы, если в стране, куда они собирались, возникли обстоятельства, угрожающие их жизни и здоровью.

По данным Роспотребнадзора, выплату можно получить в судебном порядке, при этом опасные обстоятельства должны быть подтверждены решениями или рекомендациями федеральных властей.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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