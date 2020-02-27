Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 474
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Об этом сообщает TPI.
Уточняется, что, согласно последним данным, от вируса в стране погибли 12 человек.
Ранее стало известно, что в Дании, Эстонии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
25 февраля эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.