В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил в эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

Об этом сообщает ERR.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый заражённый. Речь идёт о постоянном жителе Эстонии, который не является её гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья», — сказал он.

Министр уточнил, что заражённый вернулся в Эстонию 26 февраля из Ирана. В настоящее время он изолирован.

«По моей информации, речь идёт о гражданине Ирана», — указал Кийк.

Ранее стало известно, что в Дании и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

18 февраля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

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