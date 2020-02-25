Эксперт оценил прогноз о росте цен на товары из-за коронавируса

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

В беседе с ФАН он подтвердил, что вспышка коронавируса в Китае может стать причиной резкого повышения цен на данные виды товаров, которые производятся в этой стране.

«В целом, давать какие-то прогнозы по всей группе товаров достаточно сложно, потому что есть много других факторов, которые могут повлиять на товары и их стоимость. Например, насколько долго продолжится ситуация с вирусом в Китае. Если она будет идти ещё какое-то значительное время, то рост цен может составить более весомые проценты», — пояснил Карпов.

Он также отметил, что необходимо учитывать ценовые колебания на разные группы товаров, которые зависят от политики крупных транснациональных корпораций в определенном регионе мира.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.